Петербургскому активисту продлили срок задержания по делу об акции с портретами политиков на надгробиях

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания активиста движения «АгитРоссия» Павла Иванкина, подозреваемого по делу об акции с портретами политиков на надгробиях. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ранее у Иванкина прошел обыск, затем его допросили в качестве подозреваемого по делу о надругательстве над могилами (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК) и оставили на ночь в отделении.

Обыск также прошел у еще двоих активистов «АгитРоссии» Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева. У них изъяли всю технику, допросили в отлеле полиции и отпустили.

Дело завели после того, как телеграм-канал движения «АгитРоссия» 19 сентября опубликовал фотографии чиновников и телеведущих на надгробиях Смоленского лютеранского кладбища. На надгробиях были размещены портреты президента Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, ведущих Ольги Скабеевой и Владимира Соловьева, рэпера Тимати и других.

«АгитРоссия» отрицала причастность к акции, поскольку фотографии им прислали анонимные подписчики через телеграм-бот. В своем заявлении они назвали акцию провокацией с целью дискредитировать движение.