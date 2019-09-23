Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Больше 195 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Комиссия РАН сообщила о плагиате и лженаучных идеях в работах кандидатов в академики

Общество

4
 

Комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований обнаружила нарушения академической этики у 56 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте комиссии.

Комиссия РАН отмечает, что среди нарушений — плагиат в диссертациях,  фабрикация, фальсификация статистических или опытных данных, участие в оправдании диссертаций, выполненных с нарушениями, а также распространение лженаучных идей.

Читайте также

Плагиат идет от главы. Сообщество «Диссернет» составило антирейтинг российских ректоров

Авторы доклада предлагают ученым, попавшим с список, представить аргументы в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии». 

«Если это не сделано, или вместо публичной и гласной научной дискуссии данное лицо ограничилось процедурными, формально-юридическими ответами, то такое лицо следует считать репутационно замаранным, а его избрание – бросающим тень на соответствующее отделение РАН», – считают в комиссии. 

Выборы в РАН на 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов пройдут в ноябре. 

Теги:
плагиат, российская академия наук, nt

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera