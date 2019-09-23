Комиссия РАН сообщила о плагиате и лженаучных идеях в работах кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук по противодействию фальсификации научных исследований обнаружила нарушения академической этики у 56 кандидатов в члены-корреспонденты и академики РАН. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте комиссии.

Комиссия РАН отмечает, что среди нарушений — плагиат в диссертациях, фабрикация, фальсификация статистических или опытных данных, участие в оправдании диссертаций, выполненных с нарушениями, а также распространение лженаучных идей.

Авторы доклада предлагают ученым, попавшим с список, представить аргументы в свою защиту «в обстановке публичной и гласной научной дискуссии».

«Если это не сделано, или вместо публичной и гласной научной дискуссии данное лицо ограничилось процедурными, формально-юридическими ответами, то такое лицо следует считать репутационно замаранным, а его избрание – бросающим тень на соответствующее отделение РАН», – считают в комиссии.

Выборы в РАН на 76 вакансий академиков и 171 вакансию членов-корреспондентов пройдут в ноябре.