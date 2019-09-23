IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетик (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах», — сказал глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

Таким образом, российские легкоатлеты выступят в нейтральном статусе на чемпионате мира в Катаре, который пройдет в октябре.

Ранее источники The Telegraph сообщили, что Московская антидопинговая лаборатория в январе передала Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) ложные данные о допинг-пробах спортсменов. Позже ВАДА официально подняло вопрос о несоответствии Российского антидопингового агентства международному антидопинговому кодексу. Если подозрения подтвердятся, то Россию могут вновь отстранить от Олимпийских игр.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в 2015 году из-за допингового скандала. Из-за этого российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Ассоциация допустила к соревнованиям только прыгунью в длину Дарью Клишину.