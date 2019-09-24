Минобороны заявило о внешней помощи сирийским террористам в сборке беспилотников

В сборке ударных беспилотников террористам в Сирии помогают извне. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

«Дальность полета одного из этих беспилотных летательных аппаратов — 150 км, высота полета может достигать 4 тысячи метров. Это очень серьезно», — рассказал Конашенков.

По его словам, изготовители беспилотников используют сложные технические решения, требующие специального образования. «С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, — отметил военный.

— А с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование».

3 сентября российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, которые пытались приблизиться к военной базе в Хмеймиме из района на северо-западе Сирии.

За год российские силы ПВО уничтожили 13 беспилотников, запущенных в сторону авибазы со стороны Идлиба, и уничтожили около 30 реактивных снарядов залпового огня, добавляет агентство.