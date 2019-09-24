«Ростелеком» начал разработку системы идентификации владельцев виртуальных сим-карт по лицу и голосу

«Ростелеком» занялся разработкой системы идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу, чтобы ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), пишут «Известия» со ссылкой на директора проектного офиса виртуального оператора компании Алексея Чернецова.

eSIM — встроенная в устройство микросхема, заменяющая сим-карту. Для получения номера телефона и тарифного плана пользователю не нужно идти в салон связи, а достаточно скачать приложение оператора. eSIM позволяет иметь несколько номеров на одном смартфоне.

Решение для идентификации пользователей eSIM может быть основано на Единой биометрической системе (ЕБС), которая изначально создавалась для дистанционного обслуживания клиентов банков. Система «узнавала» их по голосу и снимку лица.

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С паспортом в банк нужно было прийти один раз для регистрации в системе и сдачи биометрии. По словам Чернецова, удаленная идентификация раскроет преимущества eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора.

В России eSIM публично тестирует Tele2, в эксперименте принимают участие до 15 тысяч абонентов компании. В Минкомсвязи выдали на тестирование разрешение после того, как оператор решил вопросы обеспечения безопасности применения технологии.