В Карелии активисты обнаружили сброс промышленных отходов в Онежское озеро

Жители карельской деревни Другая Река обнаружили сброс отходов гравийного производства в Онежское озеро. Видеозапись опубликовала в соцсетях муниципальный депутат Елена Тимбаева. Она также направила обращение в природоохранную прокуратуру.

На видео ясно различимо, как в ручей, впадающий в Онегу, потоком течет мутная жидкость — отходы производства гравийного карьера. Ручей проходит деревню, а начало берет в болоте, которое находится возле промплощадки.

Собственник производства жителям Другой Реки неизвестен. Карьер, по словам Тимбаевой, стали разрабатывать совсем недавно.

Летом жители Прионежского района протестовали из-за намерений властей открыть вокруг сельского поселения Рыборецкое девять карьеров по добыче гравия и диабаза. Тогда власти заявляли, что учтут мнение населения и откажутся от их создания.