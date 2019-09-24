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В Карелии активисты обнаружили сброс промышленных отходов в Онежское озеро

Общество

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

 

Жители карельской деревни Другая Река обнаружили сброс отходов гравийного производства в Онежское озеро. Видеозапись опубликовала в соцсетях муниципальный депутат Елена Тимбаева. Она также направила обращение в природоохранную прокуратуру.

На видео ясно различимо, как в ручей, впадающий в Онегу, потоком течет мутная жидкость — отходы производства гравийного карьера. Ручей проходит деревню, а начало берет в болоте, которое находится возле промплощадки.

Собственник производства жителям Другой Реки неизвестен. Карьер, по словам Тимбаевой, стали разрабатывать совсем недавно.

Летом жители Прионежского района протестовали из-за намерений властей открыть вокруг сельского поселения Рыборецкое девять карьеров по добыче гравия и диабаза. Тогда власти заявляли, что учтут мнение населения и откажутся от их создания.

Теги:
экология, выбросы, карелия, ek

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