Россиянин Андрей Тюрин признал вину в краже данных 80 млн американцев у финансовых компаний

Россиянин Андрей Тюрин признал вину в краже персональных данных более чем 80 млн клиентов американской компании JPMorgan Chase & Co и других финансовых структур США, пишет Bloomberg.

Прокуроры запросили для россиянина в суде Манхэттена 15-20 лет тюрьмы, благодаря сделке Тюрина со обвинением, однако окончательное решение будет принимать судья.

По версии следствия, Тюрин украл личные данные миллионов граждан у 12 финансовых организаций, включая Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co.

Полученные сведения он и его сообщники использовали для проведения мошеннических финансовых схем. Некоторые другие обвиняемые также признали свою вину и уже были осуждены.

Сторона обвинения считает, что Тюрин осуществил «самую большую в истории кражу данных потребителей из финансового учреждения США».

36-летнего Андрея Тюрина экстрадировали в США из Грузии в прошлом году. Без сделки с обвинением ему грозило до 90 лет тюрьмы. Ожидается, что приговор огласят 13 февраля 2020 года.