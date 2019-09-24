Росгвардия поддержала предложение обязать своих сотрудников представляться по требованию граждан

Росгвардия поддержала предложение обязать сотрудников вневедомственной охраны представляться по требованию граждан. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

По его словам, «дьявол как всегда в деталях», поэтому парламентарии совместно с представителями Росгвардии намерены доработать законопроект, чтобы при внесении в Госдуму он был полностью согласован.

«Рассчитываю, что этот законопроект мы обязательно внесем. Думаю, что не позднее конца октября», — добавил Хинштейн.

В законе не прописана обязанность сотрудников Росгвардии представлять при обращении к гражданам, сейчас она существует в качестве рекомендации для избежания конфликтных ситуаций.

Депутаты считают, что когда речь идет о реализации полномочий, схожих с полицейскими, а гражданам сложно понять, кто перед ними — сотрудник Росгвардии или полиции, то в этом случае росгвардеец должен представляться.