Мэра Новокуйбышевска вскоре после отставки нашли с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице

В Самарской области экс-мэра Новокуйбышевска Владимира Фомина утром госпитализировали с огнестрельным ранением в груди. Он скончался в реанимации, сообщают издания 63.ru и «НСК63». Накануне депутаты горсовета приняли его отставку по собственному желанию.

Фомина нашли в его частном доме в поселке Гранный, предположительно, он пытался покончить с собой. Собеседники 63.ru связывали его отставку с проблемами со здоровьем: «У него была болезнь сердца. Он перенес несколько операций», — приводит издание их слова.

О своем уходе 57-летний Владимир Фомин объявил 20 сентября. Он занимал эту должность с декабря прошлого года.