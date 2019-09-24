В Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В трех районах Еврейской автономной области (ЕАО) — Биробиджанского, Смидовичского и Облученского — ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за проблем с отоплением.

Как сообщает пресс-служба правительства, проблемы с отоплением существуют в 16 населенных пунктах, в которых проживает 16 тысяч человек — это 10% от общего населения региона.

Режим ЧС введен из-за отсутствия нормативного запаса жидкого и твердого топлива и неготовностью ряда котельных муниципальных образований области к отопительному сезону.

На подготовку к нему региону выделено 98 млн рублей из федерального бюджета. Ситуация находится на контроле правительства области, заверил глава ЕАО Александр Левинталь.

Аномально холодный сентябрь побудил коммунальщиков включить отопление в социальных учреждениях досрочно. 23 сентября отопление начали включать в жилых домах.