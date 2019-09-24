Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Больше 195 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

СК посчитал терактом попытку подрыва моста в Луганске перед приездом российской гумпомощи

Политика

 

Следственный комитет возбудил дело о международном теракте после попытки в ночь на 19 сентября подорвать путепровод в Луганске, по которому должен был проехать гуманитарный конвой российского МЧС. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.

По данным следствия, неизвестные около 01:00 мск активировали три взрывных устройства у опор путепровода на юге города через железнодорожные пути. Опоры пострадали, но путепровод выстоял, пострадавших в результате инцидента не было. В СК считают, что взрыв поставил под угрозу жизнь участников прибывшего в тот день гумконвоя. 

Власти самопровозглашенной ЛНР также расследуют инцидент по статье о «диверсии». Там уточняли, что были установлены четыре взрывных устройства мощностью 15 кг в тротиловом эквиваленте каждый, однако одно не сработало. МГБ называло причастными к подрыву украинские спецслужбы, те в ответ не комментировали обвинения.

Теги:
донбасс, лнр, луганск, va

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera