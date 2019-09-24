СК посчитал терактом попытку подрыва моста в Луганске перед приездом российской гумпомощи

Следственный комитет возбудил дело о международном теракте после попытки в ночь на 19 сентября подорвать путепровод в Луганске, по которому должен был проехать гуманитарный конвой российского МЧС. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.

По данным следствия, неизвестные около 01:00 мск активировали три взрывных устройства у опор путепровода на юге города через железнодорожные пути. Опоры пострадали, но путепровод выстоял, пострадавших в результате инцидента не было. В СК считают, что взрыв поставил под угрозу жизнь участников прибывшего в тот день гумконвоя.

Власти самопровозглашенной ЛНР также расследуют инцидент по статье о «диверсии». Там уточняли, что были установлены четыре взрывных устройства мощностью 15 кг в тротиловом эквиваленте каждый, однако одно не сработало. МГБ называло причастными к подрыву украинские спецслужбы, те в ответ не комментировали обвинения.