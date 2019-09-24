Штаб Навального нашел у главы Росгвардии в Сибири особняк в элитном коттеджном поселке

Штаб политика Алексея Навального в Новосибирске нашел у семьи командующего войсками Росгвардии в Сибири Виктора Стригунова дом в элитном коттеджном поселке «Удача».

Согласно выписке из Росреестра, недвижимость принадлежит жене Стригунова Марии. Его площадь составляет 527,1 кв. метров. По оценкам оппозиционеров, он стоит десятки миллионов рублей.

Для сравнения штаб Навального приводит объявление о продаже жилого дома в этом поселке стоимостью в 62 млн рублей, который в полтора раза меньше жилья, зарегистрированного на Стригунову.

Особняк указан в декларации супруги главы Росгвардии за 2018 год. Он также находится в пользовании Стригунова, как и несколько земельных участков площадью более 4 тысяч кв. метров.

Доход Стригунова составил 3,2 млн рублей, а его супруги — 346,3 тысячи рублей. «Где же командующий сибирским округом Росгвардии мог заработать такие деньги», — спрашивают оппозицонеры.

Виктор Стригунов возглавлял Восточное региональное командование внутренних войск МВД России с 2007 по 2012 год. Его уход с должности связывали со скандалом вокруг майора ВВ Игоря Матвеева.

Весной 2011 года он разместил в интернете видеоролик про собачьи консервы на продовольственном складе его воинской части, которые были замаскированы под тушенку для солдат.

«Я бы первый свои погоны снял, если бы оказалось, что кого-то кормили собачьим кормом!» — говорил тогда Стригунов.

После того как информация подтвердилась, к дисциплинарной ответственности были привлечены восемь должностных лиц. Сам Стригунов перешел в Сибирское региональное командование.

В октябре 2016 года после преобразования внутренних войск Стригунов был назначен на должность командующего Сибирским округом войск национальной гвардии.