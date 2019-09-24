США отказали в визах десяти членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН

Несколько членов Совета Федерации, в том числе глава его комитета по международным делам Константин Косачев, не получили визы США для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что американская сторона объяснила отказ «техническим характером проблемы, сроками подачи документов и тд». Захарова это отрицает и утверждает, что документы членам российской делегации вернули с формулировкой «рано сдали».

В МИДе отказ в визах посчитали «возмутительным примером» неуважения и «невыполнения своих обязательств» в качестве принимающей страны. Захарова подчеркивает, что ситуация станет главной темой беседы министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Американские власти пока не прокомментировали произошедшее.

Как Косачев рассказал «Коммерсанту», среди тех, кому отказали в визах, также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и еще восемь сотрудников российского МИД, включая главного переводчика и руководителя аппарата главы ведомства Сергея Бутина.

Согласно плану мероприятий Совфеда, члены верхней палаты парламента в составе российской делегации должны были участвовать в работе ежегодной сессии Генассамблеи ООН с 24 по 30 сентября.