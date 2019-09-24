Депутат: «известные в стране и мире» лингвисты нашли в твите посольства США призывы на митинг 3 августа

В твите посольства США с просьбой гражданам страны избегать митинг 3 августа в Москве содержался призыв посетить акцию. К такому выводу пришли некие независимые лингвисты, заявил на заседании комиссии Думы по «иностранному вмешательству» депутат Василий Пискарев.

По словам депутата, «известные в стране и в мире специалисты в области лингвистики», не связанные «ни с политикой, ни с партиями» и «живущие своей жизнью», подтвердили тезис комиссии о том, что твит «имел скрытый смысл агитации на участие в неразрешенном митинге, демонстрации и шествии» (цитаты по ТАСС и телеграм-каналу «Подъем»).

Пискарев отметил, что готов обсуждать это с новым руководителем американской дипмиссии, однако приглашение нынешнему послу Джону Хантсману, который уйдет в отставку 3 октября, также не было отозвано.

Твит посольства с описанием и картой маршрута несогласованного шествия 3 августа заканчивался словами: «Ожидается большое число полицейских. Избегайте протестный маршрут». В российском МИДе сочли, что «90% информации как раз таки призывало людей подключиться к мероприятию». Претензии вызвал и материал Русской службы Deutsche Welle, в которую был встроен твит организаторов с маршрутом. Депутаты грозили радиостанции отзывом аккредитации.