Прокуратура потребовала пересмотреть приговор осужденному фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому, отказавшемуся от показаний

Прокуратура потребовала отменить приговор фигуранту дела «Нового величия» Павлу Ребровскому из-за нарушения условий досудебного соглашения. Об этом его адвокат Иван Сустин рассказал ТАСС.

Мосгорсуд рассмотрит жалобу ведомства 8 октября в 14:00. Провести прокурорскую проверку по этому поводу суд просил в середине июля. До получения ее итогов суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор Ребровскому. Сторона защиты выступала против этого.

8 июля Ребровского, который пошел на сделку со следствием, допросили в Люблинском суде в качестве свидетеля обвинения. Он отказался от признательных показаний и заявил, что дал их под угрозой: «Следователь говорил, либо ты подписываешь, либо будет 205-ая [статья УК "Теракт"]». В апреле его приговорили к 2,5 годам колонии, признав виновным в организации экстремистского сообщества.