МВД: во время московских протестов задержали более 200 несовершеннолетних из 25 регионов

Во время несогласованных акций протеста в Москве, которые проходили этим летом, полицейские задержали 225 несовершеннолетних россиян из 25 регионов. Заявление замначальника управления противодействия экстремизму МВД Владимира Макарова об этом приводит Интерфакс.

По его словам, также были задержаны 246 студентов 65 столичных вузов.

В МВД уже заявляли, что митинги оппозиции за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы приезжают жители других городов. Так, после акции 27 июля в ведомстве сообщили, что более 600 задержанных на акции не являются жителями столицы.

В Москве с середины июля проходили протесты из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также из-за уголовного дела, возбужденного после несанкционированной акции 27 июля. Тогда, как и 3 августа, в центре Москвы задержали более тысячи человек. 10 августа на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, однако после него, по данным «ОВД-Инфо», в центре столицы были задержаны более 250 человек.

31 августа состоялось несанкционированное шествие по бульварам. О задержаниях на акции не сообщалось, однако через несколько дней после нее были задержаны сотрудник ФБК Николай Ляскин, спецкор «Новой газеты» Илья Азар, а также незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь и Александр Соловьев.