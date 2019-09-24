Песков оправдал полицейское насилие на московских митингах словами «в Америке застрелят за брошенный стаканчик»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что при разгоне в США митингов, аналогичных московским протестам по выборам в Гордуму, полицейские вели бы себя гораздо грубее. Запись его выступления на факультете журналистики ВШЭ опубликовали в соцсетях.

«Нужно рассматривать каждый отдельный случай с деталями. Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову! Понимаете, без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду! — сказал Песков. —

У нас, может быть, не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери!»

Бросок бумажного стаканчика из фастфуда в полицейского вменяли участнику митинга 27 июля Сергею Абаничеву, уголовное преследование которого прекратили 3 сентября. За брошенную в сторону силовиков пластиковую бутылку с водой в СИЗО также поместили программиста Айдара Губайдулина — 18 сентября суд вернул материалы по его делу в прокуратуру. Участники протестов просили расследовать жесткие задержания, однако СК отказывал в этом.

Комментируя жесткие задержания на митингах, с другими странами сравнивал их и президент Владимир Путин. Он неоднократно говорил, что «гораздо более тяжелый характер» носили начавшиеся во Франции в ноябре протесты «желтых жилетов», где «погибло 11 человек, 2500 человек получили ранения».

Комментируя расследование «спорного», по его словам, дела студента ВШЭ Егора Жукова о призывах к экстремизму, Песков заявил, что говорить о его виновности рано, поскольку существуют экспертизы альтернативные той, что лежит в основе уголовного дела.

«Есть утверждения специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больший элемент терроризма и экстремизма — и в отношении них не применяются никакие репрессии <..> Это ваш друг, вы его защищаете, вы вполне можете доказывать в социальных сетях, что нет здесь никакого экстремизма...

Давайте просто пожелаем того, чтобы для него [Жукова] вся история закончилась с минимальным ущербом», — закончил Песков.

Обвинения в «массовых беспорядках» со студента и видеоблогера Жукова сняли 3 сентября и в тот же день предъявили новые — в призывах к экстремизму на YouTube. Экстремизм пытались найти и в его курсовых работах, которые изъяли к началу учебного года. По новому делу его перевели из СИЗО, где он находился со 2 августа, под домашний арест.