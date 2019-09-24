Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Бориса Джонсона о приостановке работы парламента

Верховный суд Великобритании признал неправомерным решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября, которое грозило стране выходом из Евросоюза без соглашения (так называемый «no deal»), передает Би-би-си.

Таким образом, решение Джонсона о пророгации (парламентских каникулах — ред.) признается незаконным и аннулируется, так как в этих условиях парламент фактически был лишен своей конституционной роли.

Предполагается, что уже завтра Палата общин вернется к работе и обсуждению Brexit. Спикер нижней палаты парламента Джон Беркоу призвал всех ее членов «собраться без промедления», а Лейбористская партия и Шотландская национальная партия уже потребовали от Бориса Джонсона уйти в отставку.

В начале сентября решение о незаконности приостановки работы парламента уже вынес суд в Шотландии. При этом королева Елизавета II ранее дала согласие на временное закрытие парламента, так как по традиции британский монарх обычно следует советам правительства. С прошлой недели у здания Верховного суда ежедневно проходили митинги сторонников и противников Brexit.

Фото: Юлия Минеева/ «Новая газета»

В начале сентября британский парламент одобрил закон о запрете «жесткого Brexit», который обязывает Джонсона просить об отсрочке выхода Великобритании из Евросюза до 31 января 2020 года, если парламент не одобрит сделку с ЕС. Это произошло за несколько дней до того, как парламент приостановил работу по требованию Джонсона. СМИ сообщали, что премьер намерен помешать парламенту остановить Brexit без двустороннего соглашения. Джонсон это опровергал и утверждал, что до 31 октября у парламентариев будет «достаточно времени» для обсуждения условий выхода из ЕС.