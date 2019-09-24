Прокуратура попросила отменить штраф из-за поста с критикой губернатора Архангельской области

Зампрокурора Архангельской области попросил отменить штраф, назначенный продавщице Светлане Бакшеевой за оскорбление губернатора Игоря Орлова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Судами сделан ошибочный вывод о том, что Губернатор Архангельской области является объектом административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ. Судебные акты подлежат отмене, а производство по делу прекращению… ввиду отсутствия состава административного правонарушения», — цитирует глава «Агоры» слова зампрокурора.

Чиков отмечает, что Бакшеева уже успела оплатить почти весь штраф и обратилилась в Европейский суд по правам человека.

Ранее суд прекратил административное дело о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) в отношении Бакшеевой из-за критики во «ВКонтакте» депутатов, одобривших размещение в мусорного полигона на Шиесе.

Летом Котласский городской и областной суды признали Бакшееву виновной по делу о неуважении к власти (ч. 3 ст.20.1 КоАП) за пост во «ВКонтакте». Женщина резко отреагировала на слова губернатора области Игоря Орлова, который назвал выступающих против строительства мусорного полигона на станции Шиес «шелупонью». 46-летнюю женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.