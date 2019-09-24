«Нельзя навязывать свои отклонения другим»: ректор уральского вуза — об угрозах отчислить за подписку на ЛГБТ-паблик

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин посчитал оправданными угрозы отчислить первокурсника за подписку на ЛГБТ-паблик во «ВКонтакте». После общественного резонанса от этой идеи отказались. Видеообращение Силина опубликовали на YouTube-канале вуза.

Молодой человек, названный Силиным «сиротой, поступившим только что на бюджет по особой квоте», «в открытую, представившись студентом нашего университета, популяризирует, продвигает одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации» тем, что он указал в соцсети место обучения, а паблик отражается на его странице в списке подписок.

«У каждого могут быть свои особенности, но это не означает, что свои особые интересы, склонности или отклонения надо навязывать другим.

Я бы очень просил не присоединять к своим проблемам университет, не считать, что кто-то дал вам право продвигать свою приверженность к одной из структур нетрадиционной сексуальной ориентации, либо к радикальным течениям, связанными с экстремизмом, наркотиками, суицидом», — заявил ректор УрГЭУ.

Первокурсник рассказывал журналистам, что в начале учебного года Силин сообщил ему, что подписки на ЛГБТ-паблики у него обнаружила университетская система мониторинга соцсетей. А проректор по воспитательной работе Роман Краснов, по словам студента, заявил, что он «порочит имя института, что у него розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что он не гей».

Петиция с требованием отставки Силина из-за этих событий собрала уже более 3 тысяч подписей. Ресурсный центр ЛГБТ также требовал проверить действия руководства университета от прокуратуры.