Пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» арестовали на 15 суток за акцию 27 июля

Тверской районный суд Москвы арестовал на 15 суток пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» Никиту Зайцева за посты с призывом выходить на митинги. Об этом говорится в его телеграм-канале.

Активиста признали виновным в организации несогласованного митинга 27 июля (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), из-за публикации в телеграм-канале призыва приходить на эту акцию, уточняет «ОВД-Инфо».

Зайцева задержали накануне на выходе из спецприемника, где он отбывал арест за повторное нарушение порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Активиста арестовали 19 сентября из-за лозунгов, в частности «Один за всех и все за одного», которые он вместе с друзьями скандировал ночью на выходе из клуба.

Напомним, что 27 июля в Москве прошла несогласованная акция за допуск независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации из-за превышения количества недействительных пописей. Всего, по данным «ОВД-Инфо», на акции задержали более 1300 человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК), его фигурантами стали более десяти человек. Некоторые из них уже получили реальные сроки.