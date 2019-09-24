Глава Верховного суда не исключил наказания для судьи, вынесшего приговор актеру Устинову

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что вынесший приговор актеру Павлу Устинову судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко может быть наказан, в случае если его решение признают незаконным. Его выступление в Совете Федерации приводит Интерфакс.

Он отказался от комментариев по существу дела до назначенной на 26 сентября апелляции. «Вот вступит в законную силу, придет моя компетенция — истребовать дело и тогда принять решение. А мы потом будем делать выводы относительно того, почему это произошло, — сказал Лебедев. — Вплоть до того, если был грубо нарушен закон и судья умышленно совершил преступление против правосудия,

то значит, это тоже карается законом и такие меры, возможно, будут применимы».

16 сентября Тверской районный суд приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за вывих плеча, якобы полученный росгвардейцем во время его задержания на несогласованной акции 3 августа. Сам Устинов утверждает, что оказался на митинге случайно, а в момент задержания ждал возле метро своего друга. Его адвокаты жаловались, что судья Алексей Криворучко отказался приобщить полную запись задержания, доказывающую невиновность актера.