МВД отчиталось о предотвращении «колумбайна» в школе Кирова

Замглавы антиэкстремистского главка МВД Владимир Макаров заявил, что в Кирове несколько дней назад предотвратили массовое убийство в школе, которое планировал один из учеников. Его слова приводит ТАСС.

Он планировал нападение «с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства», а о его планах узнали с помощью мониторинга соцсетей, добавил Макаров. При этом в ходе обысков у него не нашли никакого оружия, уточнил кировский детский омбудсмен Владимир Шабардин.

«Комсомольская правда в Кирове» и телеграм-канал Baza утверждают, что 19 сентября Данил отправил одноклассникам в чат кадры атаки в «Колумбайне» и Керченском колледже и предупредил, чтобы они не ходили в школу.Одна из учениц сообщила об этом директору, после чего школьника задержали сотрудники ФСБ.

«КП» пишет, что его «выявили по тем роликам, которые он просматривал в интернете», а нападение он якобы планировал в следующем году. Школьник продолжает обучение под подпиской о невыезде, его также поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, а материалы по нему расследует СК.

У 16-летнего подростка был конфликт с другими учениками, объяснил детский омбудсмен Шабардин. Его одноклассники рассказали журналистам, что он «был очень замкнутым, практически ни с кем не общался» и страдал из-за развода родителей.

Во время выступления на форуме «Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде» Владимир Макаров также рассказал, что в 2019 году «несовершеннолетних, причисляющих себя к колумбайнерам» обнаружили в девяти регионах.

СМИ сообщали о задержании в начале учебного города двух 16-летних школьников из уральского города Кушва, а также о проверке видео с угрозами от 13-летнего ученика школы Нижнего Тагила. В конце мая в школу в Саратовской области с ледорубом и «коктейлями Молотова» ворвался 14-летний подросток. В феврале в Хабаровске по подозрению в подготовке нападения в своей старой школе арестовали 18-летнего студента Александра Онуфриенко.