Роскомнадзор попросил ограничить иностранное владение онлайн-кинотеатрами в России из-за прихода Apple TV+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров попросил ускорить принятие подзаконных актов, которые позволят заработать закону об ограничении иностранного владения аудиовизуальными сервисами. Об этом он заявил, комментируя будщий старт работы в России стримингового сервиса Apple TV+.

Жаров опасается, что Apple TV+ может составить конкуренцию аналогичным российским сервисам. Он отметил, всем пользователям продукции Apple станут доступны эксклюзивные фильмы и сериалы, а подписка будет дешевле, чем у российских онлайн-кинотеатров.

«Я полагаю, что в сложившейся ситуации нам надо действовать. Все мы помним, что были приняты поправки в 149 ФЗ „Об информации…“, статья 10.5 описывает работу аудиовизуальных сервисов на территории РФ, предполагает, что доля иностранного участия в таких сервисах на территории РФ должна составлять не более 20%, если иного решения не принято специально создаваемой правительственной комиссией», — сказал глава Роскомнадзора, добавив, что подзаконный акт о создании комиссии до сих пор не принят.

С 1 ноября Apple TV+ начнет работу в 100 странах, включая Россию. Для россиян подписка на сервис будет стоить 199 рублей в месяц, что в 2-2,5 раза дешевле, чем у отечественных онлайн-кинотеатров.

Закон об ограничении иностранного участия таких сервисов на территории России был принят в 2017 году. Он также обязывает онлайн-кинотеатры установить программу для определения количества пользователей. В случае отказа выполнить требования сервису будет грозить блокировка.