Полиция Эстонии объявила в розыск экс-главу филиала Danske Bank. Он проходит по делу об отмывании миллиардов

Полиция объявила в розыск руководителя эстонского филиала Danske Bank в 2006-2015 годах Айвара Рехе, который пропал в Таллине в понедельник утром. Об этом агентству Bloomberg рассказали в пресс-службе ведомства.

Он отправился из своего дома в Таллине на прогулку без собаки и мобильного телефона накануне в 10:00 мск и не вернулся. Полиция допускает, что есть угроза его жизни.

Власти не уточнили, в каком статусе Рехе сейчас находится по делу об отмывании денег через эстонский филиал банка. Ранее его неоднократно допрашивали об этом в качестве свидетеля. Сам он утверждал, что не знал о серых схемах, которые предположительно проводил его филиал.

Расследование власти Эстонии начали в конце июля прошлого года по заявлению главы инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Тот говорил, что именно через эстонский филиал вывели 9 миллиардов долларов из российского бюджета по схеме, раскрытой юристом фонда Сергеем Магнитским.

Внутренняя проверка Danske Bank в сентябре оценила в более 230 миллиардов долларов сумму сомнительных средств из России и бывших республик СССР, прошедших через филиал с 2007 по 2015 годы. Какая доля из них была нелегально выведена, руководство банка не уточняло.