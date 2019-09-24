«Пробили голову, выбили зубы, прыгали на мне»: заключенные — о пытках в петрозаводской ИК-9

Заключенные из петрозаводской исправительной колонии №9, в которой отбывают наказание осужденные по тяжким и особо тяжким статьям, рассказали о пытках. Об этом пишет «Медиазона».

Заключенный Сергей Тарасов сообщил адвокату, что в ноябре 2013 года после избиения сотрудниками колонии умер его сокамерник Рахматжон Рахматов. По словам Тарасова, во время обхода к ним в камеру вошли заместитель начальника по безопасности и оперативной работе Алексей Федотов (сейчас — первый замначальника УФСИН по Карелии) и начальник оперативного отдела Иван Савельев (теперь возглавляет ИК-9). В это время Рахматов исполнял намаз и отказался прерывать исполнение молитвы, поэтому на следующий денб его вызвали на беседу с Савельевым, вспоминает Тарасов.

«В комнате оперативных сотрудников он был жестоко избит, ему нанесли травму внутренних органов. Рахматжон не мог встать, кричал.

Его вынесли на носилках сначала в медсанчасть, а затем срочно вызвали скорую, сделали обезболивающие уколы и в экстренном порядке этапировали в больницу города Медвежьегорска при ИК-9. Через шесть дней он скончался в муках.<…> Рахматов успел сказать, что его избивали Иван Ковалев и Иван Савельев. Били жестоко: руками, ногами», — рассказал Тарасов.

После смерти Рахматова его этапировали на три месяца в Сегежу, а когда он вернулся, вызвали в ту же комнату, где шесть человек начали его избивать, утверждает Тарасов.

«Я бы сказал, они меня убивали: пробили голову, выбили зубы, прыгали на мне, становились на горло… После тащили в умывальник, под кран, охлаждали холодной водой и вели обратно <...> Поливали голову холодной водой, чтобы кровообращение шло по малому кругу, выдыхали на меня сигаретный дым, плевали в лицо… не знаю, каким образом я остался жив», —

рассказал заключенный.

Об избиениях в колонии также сообщили осужденный Мурад Шуайбов и мать одного из осужденных Меджида Мустафаева. Кроме того, бывший депутат Народного собрания Дагестана Магомед Магомедов, осужденный за вымогательство и мошенничество, рассказал, что в колонии некоторые осужденные работают на администрацию. По словам Магамедова, руководство ИК выясняет, как обеспечен прибывший заключенный, после чего вымогает у него деньги.

«В колонии выстроена система так называемых „активистов“: дневальных, завхозов и так далее. Это осужденные, которые работают на администрацию колонии, указывают нам, другим осужденным, что нам делать, когда нам есть, спать, вставать, залезают в наши личные вещи… Естественно, это противоречит ПВР и Уголовному кодексу. Но в ИК-9, честно говоря, вообще далеки от закона, что это такое, тут даже не слышали. Я это говорю с полной ответственностью», — пояснил Магомедов.

После того, как адвокат Виктор Молодежников записал на диктофон показания заключенных и направил их заявления в СУ СК по Республике Карелия, прокуратуру Карелии, управления ФСБ и ФСИН, заключенный Сергей Тарасов пропал. Позже в колонии заявили, что он отказался от услуг адвоката.