Деятели культуры потребовали освободить Алексея Миняйло и прекратить «дело 212»

Актеры, режиссеры, журналисты и попечители благотворительных фондов подписали открытое письмо с требованием изменить меру пресечения сборщику подписей Любови Соболь Алексею Миняйло и прекратить дело о «массовых беспорядках», возбужденное после акции 27 июля. Обращение адресовано премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Авторы письма считают, что Алексей Миняйло не должен сидеть в тюрьме, так как «ему не предъявлено обвинение ни в каких насильственных действиях». Поэтому меру пресечения для Миняйло следует изменить на не связанную с содержанием под стражей.

«Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России и неоднократно подчеркивали его важность для развития гражданского общества в России, — говорится в обращении. — Сегодня один из активных участников волонтерского движения в беде».

Подписанты подчеркивают, что Алексей Миняйло — единственный из обвиняемых по делу о «массовых беспорядках», кто до сих пор находится в CИЗО.

Артисты и общественные деятели призвали снять обвинения со всех фигурантов дела: «Мы с большой тревогой наблюдаем, как развивается так называемое «московское дело» […] Под стражей сейчас находится четверо обвиняемых, шестеро получили реальные сроки лишения свободы.. […] «Московское дело» должно быть прекращено!».

Письмо подписали режиссеры Андрей Звягинцев, Любовь Аркус, и Владимир Мирзоев, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Ингеборга Дапкунайте, актеры Константин Хабенский, Александр Максим Виторган и Егор Бероев, журналисты Татьяна Лазарева, Ксения Ларина, Катерина Гордеева и Ольга Алленова, писательница Людмила Улицкая, член правления фонда помощи хосписам «Вера» Александр Семин, директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова и многие другие.

Заседание по продлению меры пресечения Алексею Миняйло состоится 26 сентября.

Миняйло, волонтеру штаба Любови Соболь, вменяют ч. 2 ст. 212 УК — участие в массовых беспорядках. Он не признал свою вину и заявил, что в акции протеста 27 июля не участвовал. По словам Миняйло, тот день он провел у Хамовнического суда, куда до начала акции доставили Любовь Соболь. Вечером сотрудники Росгвардии задержали его на Трубной площади. Теперь волонтеру грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее в защиту Алексея Миняйло выступили православные священники и представители социально-ориентированных некоммерческих НКО.

Напомним, этим летом в Москве прошли протесты с требованием допустить до выборов независимых кандидатов в Мосгордуму. На каждой из акций 27 июля и 3 августа, по данным «ОВД-Инфо», суммарно были задержаны более тысячи человек.

После первого митинга СК возбудил дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК) и применении насилия к представителям власти (ст. 318 УК). Впоследствии с некоторых из фигурантов дела были сняты обвинения, других отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Однако некоторые фигуранты уже получили реальные сроки. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева — к трем годам, Данилу Беглеца — к двум. Активисту Константину Котову дали четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митингов (ст. 212.1 УК), а блогеру Владиславу Синице — пять лет за твит с угрозами детям силовиков.