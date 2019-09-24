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Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Общество

 

Мещанский суд Москвы оштрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за «отсутствие упоминания о статусе иностранного агента на сайте организации». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Его признали виновным в нарушении закона об иностранных агентах (ч.2 ст. 19.34 КоАП). В суде представитель Роскомнадзора заявил, что сообщение о статусе иноагента должно содержаться в каждом материале на сайте. 

По мнению руководителя юридического отдела движения Ольги Жуковой, протокол составлен с грубыми нарушениями: «В разделе информации на сайте есть сообщение о статусе иноагента, а также информация есть на страничке в Facebook, Роскомнадзор неправильно проверил страницы».

В августе Пономарева оштрафовали также за нарушение закона об «иноагентах» — на 100 тысяч рублей. В его статье в «Новой газете» не было указано, что организация выполняет функции «иностранного агента». В апреле движение штрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом». Аналогичный штраф в мае суд назначил для фонда Пономарева «В защиту заключенных».

Теги:
nt, иноагенты, пономарев

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