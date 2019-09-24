Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы оштрафовал главу движения «За права человека» Льва Пономарева на 100 тысяч рублей за «отсутствие упоминания о статусе иностранного агента на сайте организации». Об этом сообщает «МБХ медиа».

Его признали виновным в нарушении закона об иностранных агентах (ч.2 ст. 19.34 КоАП). В суде представитель Роскомнадзора заявил, что сообщение о статусе иноагента должно содержаться в каждом материале на сайте.

По мнению руководителя юридического отдела движения Ольги Жуковой, протокол составлен с грубыми нарушениями: «В разделе информации на сайте есть сообщение о статусе иноагента, а также информация есть на страничке в Facebook, Роскомнадзор неправильно проверил страницы».

В августе Пономарева оштрафовали также за нарушение закона об «иноагентах» — на 100 тысяч рублей. В его статье в «Новой газете» не было указано, что организация выполняет функции «иностранного агента». В апреле движение штрафовали на 300 тысяч рублей за отказ признать себя «иностранным агентом». Аналогичный штраф в мае суд назначил для фонда Пономарева «В защиту заключенных».