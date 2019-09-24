Лидер московских единороссов Метельский подал иск к Навальному из-за фразы о «жулике и воре»

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), политикам Алексею Навальному и Константину Янкаускасу из-за расследования о бизнесе семьи чиновника за границей.

Как сообщает «МБХ медиа», претензии Метельского вызвали слова Навального: «Все, что украл в России, складывает заграницу», «Деньги украденные из России и выведенные из России», «Метельский построил австрийские дворцы на деньги, украденные из России» и

«Глава „Единой России“ — жулик и вор».

Янкаускас стал ответчиком по иску за фразу: «Вот и лидер единоросов бизнесмен, мошенник и коррупционер». По мнению Метельского, все эти слова порочат его честь и достоинство. Он требует суд обязать Навального опровергнуть сведения и удалить фрагменты.

В расследовании ФБК говорилось, что семье Метельского принадлежит недвижимость на 5,7 млрд рублей, в том числе четыре отеля в Австрии. Кредиты на бизнес семье чиновника выдает австрийское отделение российского государственного банка ВТБ.