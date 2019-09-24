«Яблоко»: РВИО признало незаконность проведения археологических работ в Сандармохе

Российское военно-историческое общество (РВИО) фактически признало незаконность раскопок на карельском урочище Сандармох. Об этом сообщила председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова со ссылкой на отчет РВИО об итогах экспедиции, пишет «МБХ медиа».

В документе представители РВИО указали, что одной из их задач было «определение границ территории объекта культурного наследия». У РВИО нет соответствующих полномочий, что говорит о незаконности экспедиции, утверждает Слабунова.

РВИО получило разрешение на поисковые работы от администрации муниципалитета и управления по охране культурных объектов Карелии, говорится в отчете. Однако разрешение на археологические работы в нем не упоминается.

С августа 2018 года Слабунова трижды обращалась в надзорные ведомства с просьбой проверить законность раскопок, однако так и не получила ответа по существу. 19 сентября суд отказался рассматривать ее иск, поскольку Генпрокуратура не представила свои возражения.

РВИО провела первые раскопки на территории урочища в конце лета прошлого года. «Мемориал» считает, что в Сандармохе лежат жертвы политических репрессий 1937–1938 годов. По мнению РВИО, на урочище захоронены узники финских лагерей и солдаты Красной армии.