Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России
Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.
«Был выбран фильм “Дылда”», — сказал Меньшов, отказавшись от дальнейших комментариев.
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«Дылда» рассказывает о жизни двух женщин, которые вернулись с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Премьера картины состоялась 16 мая в Каннах.
Балагов получил за «Дылду» премию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а также награду как лучший режиссер. Она стала третьей для Балагова в Каннах — в 2017 году он получил премию FIPRESCI за свой первый фильм «Теснота».
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