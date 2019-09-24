Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинули на «Оскар» от России

Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинули от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Российского оскаровского комитета Владимира Меньшова.

«Был выбран фильм “Дылда”», — сказал Меньшов, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Дылда» рассказывает о жизни двух женщин, которые вернулись с фронта в Ленинград в конце 1945 года. Главные роли исполнили Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. Премьера картины состоялась 16 мая в Каннах.

Балагов получил за «Дылду» премию Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), а также награду как лучший режиссер. Она стала третьей для Балагова в Каннах — в 2017 году он получил премию FIPRESCI за свой первый фильм «Теснота».