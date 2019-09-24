В Назрани прошел обыск в НКО, помогающей детям и женщинам. Их проверяли на организацию протестов в Ингушетии

В Назрани сотрудники Центр «Э» провели обыск в офисе некоммерческой организации «Развитие», которая проводит работу по расширению возможностей женщин и молодежи. Об этом сообщила в фейсбуке президент организации Джаннета Ахильгова.

По ее словам, силовики проверяли, связано ли «Развитие» с организацией и финансированием протестов в Ингушетии.

В середине августа в офис проекта «Правовая инициатива» в Назрани пришла полиция с обыском в рамках дела о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля.

14 августа следственные мероприятия прошли в московском офисе организации. Однако позже силовики сказали, что обыски проводились у компании-аудитора, которая находится на одном этаже с проектом.