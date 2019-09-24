ЕСПЧ присудил более 920 тысяч евро компенсации семьям десяти мужчин, исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить более 920 тысяч евро компенсации родственникам людей, пропавших в Чечне в начале 2000-х годов. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.
ЕСПЧ установил, что были нарушены ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), ст. 5 (право на свободу) и ст. 13 (право на эффективное расследование) Европейской конвенции о защите прав человека.
Заявителями стали родственники десяти мужчин, которые исчезли из своих домов в Чечне в 2001-2003 годах после незаконного задержания военнослужащими. После этого семьи не получали никаких известий от пропавших родственников.
В каждом случае заявители жаловались в правоохранительные органы, начиналось официальное расследование. Однако следствие в течение нескольких лет приостанавливалось, возобновлялось и, в итоге, не привело ни к каким результатам.
«Как видно из представленных документов, власти не предприняли никаких активных следственных действий, кроме того, что они направили официальные информационные запросы своим коллегам в Чечне и других регионах Северного Кавказа», — считают в ЕСПЧ.