ЕСПЧ присудил более 920 тысяч евро компенсации семьям десяти мужчин, исчезнувших в Чечне

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить более 920 тысяч евро компенсации родственникам людей, пропавших в Чечне в начале 2000-х годов. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

ЕСПЧ установил, что были нарушены ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток и бесчеловечного обращения), ст. 5 (право на свободу) и ст. 13 (право на эффективное расследование) Европейской конвенции о защите прав человека.

Заявителями стали родственники десяти мужчин, которые исчезли из своих домов в Чечне в 2001-2003 годах после незаконного задержания военнослужащими. После этого семьи не получали никаких известий от пропавших родственников.

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В каждом случае заявители жаловались в правоохранительные органы, начиналось официальное расследование. Однако следствие в течение нескольких лет приостанавливалось, возобновлялось и, в итоге, не привело ни к каким результатам.