Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Финал Лиги чемпионов по футболу в сезоне 2020/21 пройдет на стадионе «Газпром Арена», который находится на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщается в официальном твиттере УЕФА.

📍 The 2021 UEFA @ChampionsLeague final will be held at the St Petersburg Stadium, Russia.#UEFAExCo pic.twitter.com/GKpFTXBfVx — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

Ранее о том, что Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2012 году, сообщало Associated Press. Источники агентства утверждали, что в 2022 году финал турнира пройдет на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 году — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Россия примет финал Лиги чемпионов уже во второй раз. В 2008 году он состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда победителем турнира стал «Манчестер юнайтед», обыгравший «Челси» со счетом 6:5.