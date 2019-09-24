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Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Петербурге

Спорт

 

Финал Лиги чемпионов по футболу в сезоне 2020/21 пройдет на стадионе «Газпром Арена», который находится на Крестовском острове в Петербурге. Об этом сообщается в официальном твиттере УЕФА.

Ранее о том, что Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2012 году, сообщало Associated Press. Источники агентства утверждали, что в 2022 году финал турнира пройдет на стадионе «Альянц арена» в Мюнхене, а в 2023 году — на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Россия примет финал Лиги чемпионов уже во второй раз. В 2008 году он состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда победителем турнира стал «Манчестер юнайтед», обыгравший «Челси» со счетом 6:5.

Теги:
петербург, футбол, уефа, ek

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