Суд оштрафовал первого задержанного перед заседанием по делу главы реутовского отделения «Яблока»

Судья мирового участка № 219 в Реутове оштрафовал на 500 рублей активиста и новостника «ОВД-Инфо» Николая Сизикова по статье о неповиновении приставу (ч. 2 ст. 17.3 КоАП).

Как сообщает «ОВД-Инфо», Сизикова задержали 10 июля в здании Реутовского городского суда перед началом заседания по делу главы местного отделения партии «Яблоко» Евгения Куракина.

По словам правозащитницы Ирины Яценко, всего в тот день протоколы составили на 32 человек, в том числе и на нее. Сизиков стал первым оштрафованным среди задержанных.

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) против Куракина возбудили в 2012 году. С тех пор его периодически задерживают под различными предлогами, связанными с делом.

В последний раз его задержали в прокуратуре Реутова 8 июня, куда он пришел, чтобы подать обращение. Через два дня его арестовали. «Мемориал» считает его преследование политически мотивированным.