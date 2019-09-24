Хинштейн: предложение обязать росгвардейцев представляться по требованию граждан не относится к задержаниям на митингах

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что норма законопроекта, обязывающая сотрудников Росгвардии представляться по требованию граждан, не распространится на задержания во время митингов. Об этом он сообщил «Новой газете».

Законопроект предлагает обязать росгвардейцев при обращении к гражданину называть свою должность, звание, фамилию и по требованию предъявить служебное удостоверение, а также указать причину и цель обращения. Документ планируют доработать и внести в Госдуму до конца октября.

Хинштейн объяснил, что законопроект направлен на то, чтобы у гражданина, к которому обращается сотрудник Росгвардии, было твердое понимание, что перед ним представитель власти. Депутат полагает, что во время массовых мероприятий подобных сомнений у граждан не возникает.

На вопрос о том, должны ли росгвардейцы представляться во время задержаний на митингах, Хинштейн отметил, что в законе не прописаны их полномочия во время работы на массовых мероприятиях.

«Если сотрудники Росгвардии подойдут спросить документы, то да. Очевидно, что при пресечении противоправных действий [на митингах] у них физически не будет возможности представиться и достать удостоверение, потому что задерживать они должны тех лиц, которые оказывают сопротивление или неповиновение», — говорит Хинштейн.

Случаи незаконного применения насилия сотрудниками Росгвардии на акциях протеста Хинштейн назвал предметом регулирования других нормативных актов. По его словам, ведомством подготовлен проект приказа, который предусматривает введение индивидуальных жетонов на форменном обмундировании для идентификации бойцов.

Ранее стало известно, что Росгвардия поддержала предложение обязать своих сотрудников представляться по требованию граждан. Сейчас в законе не прописана обязанность сотрудников Росгвардии представляться при обращении к гражданам, как это делают полицейские.