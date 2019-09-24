Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете на продажу алкоголя в небольших барах

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о запрете на продажу алкоголя в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Этот тот минимум стандарт (20 кв. м), меньше которого практически ни стол, ни стул нельзя уже поставить. Вполне допускаю, во втором чтении, если вы поддержите, эти цифры можно будет обсуждать», — сказал депутат-единоросс Ильдар Гильмутдинов.

По словам первого зампреда фракции Андрея Исаева, цель законопроекта — заведения, получившие названия «наливайки», которые являются псевдопредприятиями общепита. Они существуют, чтобы обойти ограничения на продажу алкоголя в ночное время, считает депутат.

Законопроект, подготовленный группой депутатов Госдумы от «Единой России», внесли в марте прошлого года. Авторы инициативы заявляют о необходимости обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.

Правительство «концептуально» поддержало законопроект при условии доработки ко второму чтению. По мнению парламентариев, ограничение по площади зала может негативно отразиться на рентабельности добросовестных владельцев и может привести к закрытию заведений.