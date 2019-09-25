Спикер Палаты представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампу

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Ее выступление на пресс-конференции по итогам закрытого заседания Демократической партии приводит телеканал CNN.

«Предпринятые к сегодняшнему дню действия президента серьезно нарушили Конституцию. Палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте <..> Президент должен быть привлечен к ответственности. Нет никого выше закона», — заявила Пелоси.

«На этой неделе Трамп подтвердил, что просил у президента Украины принять меры, от которых он бы получил политическую выгоду. Его действия на посту президента показали, что он предал свою присягу, национальную безопасность и чистоту наших выборов», — добавила спикер.

Трамп в ответ назвал шаг демократов «охотой на ведьм» и «оскорблением президента». С разрешения украинского МИДа он распорядился опубликовать расшифровку разговора. По его словам, этот день для объявления был выбран для того, чтобы отвлечь внимание от его успехов на Генассамблее ООН.

После получения хотя бы одной из статей обвинения поддержки половины конгрессменов, за нее должны будут проголосовать 2/3 членов Сената, где большинство мест (53 из 100) занимают республиканцы. Во время голосования по заявлению об импичменте Трампу в июле его поддержали только 95 демократов из нижней палаты, к августу число сторонников идеи увеличилось до 118 (при 235 местах у представителей партии).

Поводом для расследования конгрессменов стали сообщения о том, что Трамп в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля якобы требовал открытия расследования в отношении сына вице-президента при Бараке Обаме Джо Байдена, работавшего там в газовой отрасли при Петре Порошенко. Байден является одним из лидеров праймериз демократов к выборам 2020 года.

Одновременно с этим Белый дом замораживал в августе финансовую помощь Украине (250 млн долларов военной помощи и 141 млн от Госдепартамента), что демократы рассматривают как оказание давления. О возобновлении помощи объявили в сентябре. Трамп объяснял меру тем, что хочет аналогичной помощи Украине и от европейских лидеров.