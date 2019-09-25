«Ъ»: Путин предложил лидерам стран НАТО отказаться от размещения ракет в Европе

Президент Владимир Путин 19 сентября в письме лидерам стран НАТО предложил ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, сообщил «Коммерсант». Те считают это нонсенсом, поскольку Россия якобы уже развернула ракеты, добавил димпломатический источник газеты в стране-участнице альянса.

В письме говорится, что Россия не собирается размещать попадающие под ДРСМД вооружения Европе и других регионах, пока от этого воздерживаются США. «Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия», — цитирует газета предложение Путина.

По его словам, соблюдение моратория потребует дополнительных мер для проверки «особенно в условиях, когда на территории Европы уже размещены пусковые установки для ракет средней дальности», Россия готова к их обсуждению. Помимо лидеров стран НАТО, письмо получили также генсек альянса Йен Столтенберг, глава МИД Евросоюза Федерика Могерини, а также руководство Китая.

Договор, регулировавший развертывание ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысяч км и пусковых установок для них, был приостановлен США и Россией со 2 августа. Американские спецслужбы обвинили российских военных в разработке и размещении ракет с большей дальностью, чем утверждается официально (480 км).

Спустя 16 дней после этого Пентагон провел испытания запрещенной ракеты из пусковой установки Mk 41, которые, по данным российской стороны, размещены на американской базе в Румынии. Путин назвал действия США «срежиссированной пропагандистской кампанией» и потребовал от правительства ответных мер.