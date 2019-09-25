Отряд якутского шамана объявил о самороспуске после угроз от силовиков

Сторонники отправившегося «изгонять Путина» якутского шамана Александра Габышева, которому ФСБ вменяет призывы к экстремизму, прекратили свой поход на Москву. Об этом участники отряда рассказали Znak.com и «Сибирь.Реалиям».

Накануне шестерых из них в Иркутской области у Слюдянки задержала полиция для профилактической беседы из-за того, что они шли по проезжей части, и отпустила с протоколом о нарушении ПДД. Сторонники шамана утверждают, что в участке им якобы угрожали сотрудники некого силового ведомства, которое они определили как ФСБ.

«Подъехали „вежливые люди“ и выдернули нескольких... в Слюдянку. Там доходчиво объяснили, что мы идем против системы. В случае, если не одумаемся, будем признаны террористами... Поставили перед нами ультиматум и дали время до утра, до 7:00. После этого обещали штурм лагеря», — рассказал подробности участник отряда Алексей.

После возбуждения дела и задержания на трассе «Байкал» просил сторонников разойтись и сам Габышев. Тогда же СМИ опубликовали видео, где он повторяет, предположительно, за следователем ФСБ, что не имеет претензий к правоохранительным органам. «Правозащита Открытки» утверждала, что на съемку видео Габышев согласился под давлением сотрудников ФСБ, пообещавших отпустить его под подписку.