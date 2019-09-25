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Роскомнадзор заказал кукольному театру спектакль по правилам поведения в соцсетях

Общество

 

Новосибирский областной театр кукол по заявке Роскомнадзора создаст спектакль о правилах пользования соцсетями, сообщил ТАСС его директор и бывший депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Юрий Горлатых.

«Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты», — рассказал он.

Горлатых отметил, что в репертуаре театра уже есть кукольные спектакли о пожарной безопасности по заявке МЧС и о правилах дорожного движения от ГИБДД. Сроки постановки нового представления пока неизвестны. 

Экс-депутат возглавил театр кукол в 2016 году, после того как годом ранее не прошел в областное заксобрание по партийным спискам. Занимавшего должность почти 40 лет главу театра из-за этого сделали его художественным руководителем, отмечала тогда «Тайга.Инфо».

Теги:
роскомнадзор, театр, новосибирск, va

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