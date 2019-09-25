Историки опубликовали открытое письмо в поддержку фигурантов «дела 212»

Более 30 историков, аспирантов и преподавателей исторических факультетов подписали открытое письмо с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов дела о «массовых беспорядках». Обращение опубликовано на сайте «Уроки истории. XX век».

Историки уверены, что дело против участников московских митингов за честные выборы «продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано», а его фигуранты невиновны. Они выступают против использования судебной системы «как инструмента политической борьбы», а также против цензуры в СМИ, академических исследованиях и художественных произведениях.

«Мы говорим о прошлом нашей страны с нашими студентами, коллегами и широкой публикой для того, чтобы сделать наше настоящее и будущее лучше. Именно поэтому происходящая сегодня несправедливость не может быть нами проигнорирована», — говорится в обращении.

Его авторы отмечают, что многие из обвиняемых когда-то были их учениками и студентами. Так, активную гражданскую позицию Алексея Миняйло, выпускника исторического факультета МГУ, которому вменяют участие в массовых беспорядках, авторы обращения объясняют патриотизмом и любовью к истории своей страны.

«Сегодня и сами историки становятся жертвами политических преследований, если их работы не соответствуют текущим интересам руководства страны», — сказано в письме. Его авторы приводят в пример историка Юрия Дмитриева, обнаружившего несколько мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий на северо-западе страны. Сейчас его обвиняют в педофилии и изготовлении порнографии.

Среди подписавших обращение доктор исторических наук и член Ученого совета НИУ ВШЭ Александр Каменский, кандидат исторических наук и публицист Ирина Карацуба, председатель совета Вольного исторического общества Никита Соколов, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Виктор Шнирельман, доктор филологических наук и член-корреспондент РАН Федор Успенский и многие другие.

Ранее такие акции солидарности с фигурантами дела о «массовых беспорядках» проявили журналисты, священники, ученые и учителя, юристы-государственники, врачи, программисты, представители книжной индустрии и благотворительных фондов, актеры и сотрудники театров, а также почти 200 тысяч пользователей Change.org, подписавших петицию «Новой газеты».

Некоторым участникам протестов уже вынесли приговоры. Так, активист Константин Котов получил четыре года колонии по статье о неоднократном нарушении порядка организации митингов, из-за акций протеста Кирилла Жукова и Ивана Подкопаева приговорили к трем годам колонии, Данилу Беглеца — к двум.

При этом в изоляторе все еще остается Алексей Миняйло. Он не признает свою вину в участии в массовых беспорядках. По словам активиста, 27 июля он провел у Хамовнического суда, куда до начала акции доставили Любовь Соболь, и не мог участвовать в митинге.