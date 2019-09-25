В Москве по требованию ФСБ арестовали компьютерную программу

Лефортовский суд Москвы по ходатайству ФСБ впервые наложил арест на программу — прототип информационной системы Фонда социального страхования, экс-замглавы которого обвиняется в превышении полномочий. На текст решения обратил внимание «Коммерсант».

Дело возбудили в мае. По версии следствия, уволенный в 2010 году по представлению Генпрокуратуры Сергей Ковалевский, отвечавший за разработку системы, зарегистрировал на себя права на нее и получал вознаграждение за ее использование Фондом, чем причинил ему ущерб.

После отставки он подал иски к ФСС, однако тому «удалось доказать свое право на систему "Соцстрах"», уточняет издание. Из-за этого Фонд был признан ФСБ потерпевшим по делу.

19 июня Лефортовский суд постановил, что «компьютерная программа является предметом преступления», и арестовал ее до рассмотрения дела по существу. 8 августа Мосгорсуд оставил решение в силе. Адвокат Алексей Харкин выступал против этого, поскольку программа «не является разновидностью имущества», а уголовное преследование является необоснованным.