Матвиенко в третий раз подряд избрали спикером Совета федерации

Члены Софета Федерации в третий раз подряд избрали Валентину Матвиенко своим председателем. Голосование было безальтернативным, трансляция заседания велась на YouTube.

Согласно табло, за Матвиенко отдали голоса все присутствовавшие 153 из 170 сенаторов, высказавшихся против и воздержавшихся не было. При этом за минуту до этого за тайное голосование по ее кандидатуре проголосовали 155 парламентариев.

Бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко перешла в Совфед в 2011 году, в 2014-м сенаторы также продлили ее полномочия, победивший на выборах главы Петербурга Александр Беглов в сентябре вновь переназначил ее сенатором от региона.

При Матвиенко Совет Федерации дважды давал согласие президенту на использование Вооруженных сил за рубежом — в марте 2014 года на Украине и в сентябре 2015 года в Сирии. Сенаторы также не стали отклонять ни один из принятых в эти годы резонансных законопроектов — «закон Димы Яковлева», «закон Яровой», закон о «суверенном Рунете» и т.д. Весной Совфед вернул в Думу закон о хостелах, в 2017 году — поправки о контактной притравке собак и рекламе на квитанциях ЖКХ.

В апреле «Коммерсант» сообщал о возможном переходе Матвиенко в Пенсионный фонд, тогда как ее место якобы должен был занять глава СВР Сергей Нарышкин. Спустя месяц двух авторов заметки уволили по требованию акционера издательского дома, а вслед за ними газету покинул весь отдел политики. Матвиенко отрицала причастность к этому.