Экс-главу эстонского отделения Danske Bank нашли мертвым

Полиция нашла мертвым руководителя эстонского филиала Danske Bank в 2006-2015 годах Айвара Рехе, которого 23 сентября объявили в розыск. Об этом сообщает Эстонская общественная радиокомпания.

Тело обнаружили в саду его дома в Таллине. Полиция предполагает, что он совершил самоубийство. В понедельник утром его видели выходящим из дома на прогулку в спортивном костюме без собаки и мобильного телефона.

Рехе ранее неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР через его филиал. Его завели летом прошлого года по заявлению главы инвестфонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Сам Рехе утверждал, что не знал о серых схемах, которые предположительно проводил его филиал.

В октябре 2006 года в Москве был убит первый заместитель председателя Центробанка Андрей Козлов. По данным СМИ, перед этим он пытался сообщить властям Эстонии об отмывании денег через банк. В ноябре 2009 года в СИЗО умер юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский, раскрывший схему по выводу средств из России.

С этим также связывали и смерть финансиста Александра Перепеличного, однако британские власти в итоге признали ее естественной. Россия считает ее убийством, якобы организованным Браудером.