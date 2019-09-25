РБК: крупнейшими подрядчиками по благоустройству дворов в Москве стали соседи по подъезду

Двумя крупнейшими подрядчиками ГБУ «Жилищник», отвечающего за ремонт московских дворов, стали компании, офисы которых находятся в соседних квартирах. За последние два года эти фирмы получили около 18% всех средств, выделенных на благоустройство дворов, пишет РБК.

Как выяснило издание, сумма госконтрактов компании «Стройинвест-3» в прошлом году превысила 857 млн рублей, а сейчас приблизилась к 1,5 млрд рублей. На втором месте по сумме заключенных контрактов оказалась компания «Техстрой», выручившая в этом году около 877 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, единственный владелец фирмы — Вачакан Царукян.

РБК отмечает, что офис «Техстроя» расположен в однокомнатной квартире в доме на улице Верхние Поля, а само помещение принадлежит Гаяне Авакян. При этом соседняя квартира значится за Мушегом Авакяном, который в 2017 году указывал ее как фактический адрес «Стройинвеста-3». В апреле ее и другие компании Авакяна «Стройинвест-3», «Стройстандарт-30», «Техстрой» и «АБЗ Подольск» оштрафовали на 16,3 млн рублей за картельный сговор.

С Мугешом Авакяном и его братом Сергеем связаны еще ряд компаний, которые с 2011 года в Москве и Подмосковье получили госконтракты на 8,3 млрд рублей, а в последние два года — половину этой суммы, пишет РБК.

Вторыми по числу контрактов на ремонт столичных дворов стали компании, аффилированные с семьей Орджацян, передает издание. Тиграну Орджацяну принадлежит «Дорстройресурс», его сестра Килвард владеет компаниями «Даво» и «Мосдорстрой», а Санасару Орджацяну принадлежат фирмы «Ураган» и «Строй-Благоустройство». В прошлом году они выиграли тендеров на 856 млн рублей, в этом году им достались госконтракты на сумму более миллиарда рублей (4% от общего бюджета благоустройства).

РБК подчеркивает, что выигрывать в гостендерах все эти компании стали почти сразу после своего основания. Как отмечает издание, фирмы Авакяна входят в число спонсоров «Единой России» и поддерживают храм Мат-Марьям Ассирийской церкви Востока Москвы.