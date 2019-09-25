Матвиенко заявила об одобрении правительством запрета клеток в судах. Там его поддержали только «концептуально»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии заявила, что правительство дало положительный отзыв на законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин («аквариумов») в залах судебных заседаний.

Законопроект в ноябре внесла группа сенаторов, включая Андрея Клишаса и Алексея Пушкова. «У нас есть хорошие новости: на днях правительство дало положительное заключение на проект закона, который внесен Советом Федерации», — рассказала Матвиенко (цитата по ТАСС).

Обновление 14:04 В опубликованном в карточке проекта отзыве правительство заявило, что поддерживает его только «концептуально». Так, МВД оценило исполнение в 21,5 млрд рублей в год — столько потребуется для содержания новых 30,5 тысяч полицейских. В ответ там предложили запретить «необоснованное» помещение в клетки и рассматривать каждый случай в отдельности, а также по ходатайству адвокатов пускать их к подзащитным в кабину.

Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев также «публично высказывался в пользу снятия клеток», при этом в Госдуме «много возражающих против законопроекта», а суды, по словам сенатора Людмилы Нарусовой, оценили демонтаж в «космические суммы».

Против клеток и аквариумов в судах неоднократно выступала Матвиенко. Согласно пояснительной записке, они мешают судьям относиться к подсудимым и обвиняемым в ходе заседаний без предрассудков. К отказу от использования клеток Россию призывал и Европейский суд по правам человека, например, в решении 2014 года признав содержание в металлической клетке необоснованным и «объективно унизительным».