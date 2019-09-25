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Больше 195 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

Суд еще на три месяца оставил в СИЗО фигуранта «дела 212» Самариддина Раджабова

Общество

Сергей Лебеденкосудебный отдел, корреспондент

 

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Студента ВШЭ Егора Жукова оставили под домашним арестом до 27 декабря

Басманный суд продлил срок содержания под стражей обвиняемого в «участии в массовых беспорядках» и «применении насилия в отношении представителя власти» Самариддина Раджабова до 27 декабря. Соответствующее решение приняла судья Наталия Дударь.

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Раджабова обвиняют в том, что на акции 27 июля он «осуществил бросок пластиковой бутылки», которая попалу в голову полицейского и «причинила ему физическую боль» (ч. 1 ст. 318 УК). Раджабов заявил, что был на акции, но отрицает свою вину. 6 августа он на десять дней объявил сухую голодовку в поддержку других заключенных по «московскому делу».

По словам следователя Семенова, «вину Раджабова подтверждают показания потерпевших, свидетелей, вещественные доказательства и экспертизы». Подтверждено якобы и «активное участие в массовых беспорядках». Семенов попросил продлить срок содержания Раджабова под стражей для окончательного сбора доказательств и для того, чтобы «обвиняемый не попытался скрыться от следствия».

На вопрос судьи Дударь, почему имевшегося времени не хватило, Семенов, помедлив, ответил: «Не хватило людей в следственной группе».

Раджабов возражал против продления ареста: «Никаких мероприятий со мной не проводили, дважды вывозили из ИВС и что-то фотографировали, никаких следственных действий не проводилось, никуда убегать не собираюсь».

Фото: Светлана Виданова/ «Новая газета»

Адвокат Анри Цискаришвили поддержал подзащитного.

«Ходатайство следствия противоречит постановлению Верховного суда, согласно которому следствие должно доказательствами обосновать меру пресечения в виде заключения под стражу. Таких доказательств в деле нет, хотя свидетели опрошены, материалы дела собраны. Мой подзащитный обвиняется в двух преступлениях, массовых беспорядках и применении насилии в отношении представителей власти. Из ходатайства следствия за два месяца исчезла формулировка «массовые беспорядки»; следствие собрало доказательство участия подзащитного в "несогласованной акции", но нет ни одного доказательства участия в "массовых беспорядках"», — подчеркнул он.

Адвокат попросил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы, либо «если суд настаивает на изоляции», применить к нему домашний арест. Однако суд отказал ему в этом и продилил арест Раджабову.

Ранее следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения в отношении еще двух фигурантов «дела 212» — Егора Жукова и Алексея Миняйло. 3 сентября Жукова перевели под домашний арест.

Жукова и Раджабова судили в ходе одного заседания.

 

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Теги:
массовые беспорядки, дело 212

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