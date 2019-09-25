«Kak tebe takoe, Elon Musk?»: возле офиса SpaceX установили билборд, приглашающий Илона Маска на кубанский бизнес-форум

Возле офиса компании SpaceX в городе Хоторн штата Калифорния появился баннер, приглашающий американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска принять участие в форуме для малого бизнеса в Краснодаре. Об этом сообщает издание «Юга.ру».

«Kak tebe takoe»: в Калифорнии появились огромные билборды с приглашением Илона Маска в Краснодар https://t.co/ZCYgpoklbu pic.twitter.com/uBiRm2B4Gf — Новая Кубань (@new_kuban) September 25, 2019

На билборде размещена надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-код, ведущий на промостраницу форума «Дело за малым». Там содержится видео, на котором кубанские предприниматели исполняют песню «Only Elon in Our Hearts» на мотив «Крылатых качелей».

В оргкомитете форума ТАСС сообщили, что рекламный баннер разместил один из их спикеров. Представители форума уточнили, что ответа от Илона Маска пока не получили. Мероприятие пройдет 18-19 октября.

Для создания билборда использовали мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который распространился в соцсетях в прошлом году. Фразу стали использовать для сравнения изобретений Маска с российскими бытовыми лайфхаками, например использованием чехла для пульта от телевизора. В феврале 2019 года американский бизнесмен в своем твиттере ответил на популярный вопрос фразой «хаха офигенно».