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«Kak tebe takoe, Elon Musk?»: возле офиса SpaceX установили билборд, приглашающий Илона Маска на кубанский бизнес-форум

Общество

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Возле офиса компании SpaceX в городе Хоторн штата Калифорния появился баннер, приглашающий американского предпринимателя и изобретателя Илона Маска принять участие в форуме для малого бизнеса в Краснодаре. Об этом сообщает издание «Юга.ру».

На билборде размещена надпись «Kak tebe takoe, Elon Musk?» и QR-код, ведущий на промостраницу форума «Дело за малым». Там содержится видео, на котором кубанские предприниматели исполняют песню «Only Elon in Our Hearts» на мотив «Крылатых качелей». 

В оргкомитете форума ТАСС сообщили, что рекламный баннер разместил один из их спикеров. Представители форума уточнили, что ответа от Илона Маска пока не получили. Мероприятие пройдет 18-19 октября.

Для создания билборда использовали мем «Как тебе такое, Илон Маск?», который распространился в соцсетях в прошлом году. Фразу стали использовать для сравнения изобретений Маска с российскими бытовыми лайфхаками, например использованием чехла для пульта от телевизора. В феврале 2019 года американский бизнесмен в своем твиттере ответил на популярный вопрос фразой «хаха офигенно».

Теги:
kb, илон маск

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