Главу Верховного суда Вячеслава Лебедева переизбрали еще на 6 лет

Совет Федерации переизбрал на шестой срок 76-летнего председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева, сообщает ТАСС. Голосование было безальтернативным — Высшая квалификационная коллегия судей не предлагала им других кандидатур.

На заседании коллегии Лебедев обещал в случае переизбрания заняться организацией работы новых окружных кассационных и апелляционных судов, которые начнут работу с октября, а также «гуманизацией уголовного законодательства» — в частности, добиться принятия проекта об «уголовном проступке», под который попадут 40 тысяч заключенных.

В своем выступлении перед сенаторами он рассказал, что в прошлом году число арестов предпринимателей уменьшилось втрое с момента его последнего назначения в 2014 году, а каждое четвертое дело против них прекращалось (около 400 из 1700). По всем уголовным делам прекратили такую же долю дел — 193 из почти 900 тысяч (22%). Этим он оправдал снижение доли оправдательных приговоров до четверти процента.

Лебедев возглавляет Верховный суд России с июля 1989 года, он стал его 13-м председателем с момента создания в 1923 году. В последний раз в 2014 году он стал председателем объединенного Верховного суда, в который вошел Высший арбитражный суд. Его полномочия по действующему сроку истекали в 2020 году.